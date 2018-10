Bắt được đối tượng trộm gần 100 cây vàng ở Tây Ninh

10/10/2018 17:30

Ngày 10-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) và Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ Thạch Hải (24 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản. Công an thu giữ 14 sợi dây chuyền, 4 vòng tay, 1 đôi bông tai, 2 xe mô tô, 1 điện thoại và 9,9 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai khoảng 2 giờ 50 phút ngày 30-9 đã đột nhập tiệm vàng Phước Việt (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) lấy trộm lượng lớn vàng. Hải mang một phần vàng trộm được ra Hà Nội bán cho các tiệm vàng được 252 triệu đồng.

Nghi can đột nhập trộm vàng ở Tây Ninh

Đến ngày 7-10, Hải trở về TPHCM, tiếp tục bán vàng được 92 triệu đồng. Ngày 9-10, Hải về Trà Vinh bán vàng cho các tiệm vàng ở khu vực thị trấn Cầu Kè được 271 triệu đồng. Đến 18 giờ cùng ngày, Hải tiếp tục mang vàng đi bán ở Trà Vinh thì bị công an bắt giữ.

Bước đầu Hải thừa nhận ngoài trộm vàng tại tiệm vàng Phước Việt, Hải còn ra tay trộm ở tiệm vàng Kim Quang (thuộc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh), trộm điện thoại ở Bình Phước và TP HCM.

Trước đó, chủ tiệm vàng Phước Việt ở Tây Ninh trình báo bị mất trộm gần 100 lượng vàng Tây. Kẻ trộm đã leo lên trần nhà đục thủng mái tôn rồi leo vào trong tiệm trộm vàng.

