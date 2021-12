Ngày 27-12, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, Công an quận 12 tạm giữ hình sự với Lê Anh Hào (17 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (17 tuổi), Nguyễn Tấn Duy (18 tuổi) và Nguyễn Trọng Nhân (18 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Cướp tài sản".



Nhóm này khai nhận đã thực hiện vụ bắn trộm và cướp chó của ông Nguyễn Hữu Đức (56 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12, TP HCM).

Nhóm cẩu tặc bắn chó cưng trước mặt chủ nhà

Bước đầu nhóm này khai nhận, từ tháng 10 đến tháng 12-2021 đã trộm được tổng cộng khoảng 1.200 con chó. Chỉ tính riêng ngày 3-12, sau khi trộm, cướp chó của ông Đức thì nhóm này còn làm thêm 9 vụ khác, bắt đi 10 con chó tất cả. Nhóm Hào khai nhận trộm việc trộm chó là học theo trên mạng xã hội.

Hào khai nhận trang bị bình xịt hơi cay, súng bắn chích điện và mua trên mạng xã hội. Nhóm này hoạt động từ khoảng 4 giờ đến 7 giờ sáng hàng ngày. Tất cả số chó trộm, cướp được thì bán cho các lò ở chợ chó phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP HCM).

Theo lời khai, mỗi ngày nhóm Hào chiếm đoạt từ 10 đến 12 con chó sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài.