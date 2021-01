Ngày 27-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tinh An Giang cho biết đang tạm giữ Lê Văn Hiếu (SN 1968; ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Gã đàn ông này đã bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi làm chuyện thất đức với gia đình bà Nhây

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 19-1, bà Neàng Sama (SN 1969; ngụ xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đưa em gái tên Neàng Nhây đến điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản nhi An Giang. Khoảng 45 phút sau, Hiếu ngỏ ý muốn giúp đỡ bà Sama vì cho rằng mình có quen biết nhiều bác sĩ.

Hiếu yêu cầu đưa 4 triệu đồng để đóng tiền mua máu và bà Sama đồng ý. Sau khi nhận được tiền, Hiếu vào gặp bà Nhây yêu cầu tháo toàn bộ nữ trang trên người (1 bộ vòng và 1 sợi dây chuyền vàng với tổng trị giá khoảng 44 triệu đồng) đưa cho gã đem đi bán, đóng tiền mua máu.

Một lúc sau, do không thấy Hiếu quay lại, bà Sama mới biết mình bị lừa đảo nên đến Công an phường Mỹ Bình trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, đến chiều hôm sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Mỹ Bình phối hợp cùng lực lượng hình sự Công an TP Long Xuyên đã bắt giữ Hiếu tại khu vực phường Mỹ Phước. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận sau khi chiếm đoạt được số vàng của bệnh nhân thì đến khu vực quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ bán được 34 triệu đồng rồi đem đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.