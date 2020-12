Ngày 28-12, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác nhận đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Nguyễn Đính (SN 1980; ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".



Hồ Nguyễn Đính bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Hồ Nguyễn Đính hiện là nhân viên hợp đồng của Trung tâm Xúc tiến việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận thông tin từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành về việc hồ sơ vay vốn đi xuất khẩu lao động của một số cá nhân có dấu hiệu sử dụng, làm giả tài liệu, con dấu của Công ty CP Đầu tư V.C (TP Hà Nội).

Qua điều tra, công an xác định Đính lấy danh nghĩa của công ty trên làm giả hồ sơ của nhiều người dân để vay vốn hàng trăm triệu đồng.