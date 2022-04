Ngày 5-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng 6 bị can khác về tội Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Đỗ Anh Dũng (bìa trái) và Đỗ Việt Hoàng - Ảnh: Bộ Công an

Ngoài bị can Đỗ Anh Dũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố bắt tạm giam 6 bị can khác, gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Đỗ Anh Dũng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Các bị can từ trái qua: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Khoa Đức, Trần Hồng Sơn, Phùng Thế Tính, Lê Văn Thịnh - Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Trước đó, chiều hôm qua 4-4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố thông tin huỷ bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, 3 công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Ngoài vụ việc trên, ngày 10-12-2021, Tân Hoàng Minh còn được dư luận quan tâm khi một công ty thành viên tham gia đấu giá 4 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM. Lúc đó, Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất 3-12 với số tiền 24.500 tỉ đồng, tức hơn 2,4 tỉ đồng/m2.

Đến ngày 11-1, Tân Hoàng Minh tiếp tục gây bất ngờ giới đầu tư bất động sản khi Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt xin bỏ cọc lô đất đấu giá 24.500 tỉ đồng nêu trên.

Cuối tháng 12-2021, Bộ Công an đã đề nghị UBND Hà Nội và các đơn vị chức năng cung cấp tài liệu để xác minh, làm rõ thông tin về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, kế hoạch giao đất và nghĩa vụ tài chính 11 dự án tại Hà Nội của tập đoàn này.