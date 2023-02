Ngày 22-2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Kim Thúy (SN 1970, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bệnh viện Da liễu Thái Bình

Trước đó, vào chiều 21-2, lực lượng công an đã đưa bị can Trần Kim Thúy cùng một số cán bộ dưới quyền trên chiếc xe ôtô 4 chỗ màu trắng từ trụ sở cơ quan điều tra về căn phòng trên tầng 2 trụ sở chính Bệnh viện Da liễu Thái Bình ở phố Trần Thánh Tông (phường Đề Thám, TP Thái Bình) để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của bị can.

Việc khám xét, tiến hành các thủ tục tố tụng diễn ra nhiều giờ sau đó, có sự tham gia phối hợp giám sát của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tối cùng ngày, cơ quan công an cũng tiến hành thực hiện việc khám xét nơi ở của Trần Kim Thúy ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết bà Trần Kim Thúy bị điều tra, khởi tố, bắt tạm giam bởi thời gian qua bà Thúy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình để đưa số lượng lớn thuốc điều trị, biệt dược từ bên ngoài vào tư vấn, kê đơn, bán cho các bệnh nhân đến thăm khám, điều trị tại bệnh viện do mình quản lý, điều hành.

Số tiền thu được từ việc mua bán thuốc này, bà Thúy chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán của bệnh viện, hòng thu lời bất chính.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan.