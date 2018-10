Bắt Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát

12/10/2018 16:32

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt giam ông Lê Hoài Linh (37 tuổi) Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát, ngay tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, Bình Dương.



Cơ quan điều tra cũng đồng thời thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của Linh và khám xét Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Theo thông tin ban đầu, ông Linh bị bắt do liên quan đến vụ án cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó).

Ông Linh được cho là đã giúp sức cho ông Khanh mua hơn 20 ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ An Tây (thị xã Bến Cát) với giá rất rẻ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát nơi ông Linh bị bắt giữ

Như đã thông tin ông Khanh bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ vào tháng 8-2018. Ông này được cho là đã gây thất thoát, chiếm đoạt tài sản nhà nước thông qua phi vụ mua "tài sản phát mãi" với giá bèo từ ngân hàng BIDV.

Theo điều tra ban đầu của công an tỉnh Bình Dương, từ năm 2005, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty gỗ An Tây (có trụ sở tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), vay 72 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Công ty này thế chấp tài sản là 20 ha đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị với định giá thế chấp lên đến 80 tỉ đồng.

Năm 2008, Công ty gỗ An Tây không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đã đưa công ty vào danh sách nợ xấu. BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn sau đó xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Trong thời gian từ năm 2012 đến 2015, ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc chi nhánh BIDV Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Quang Lộc, Phó trưởng Phòng quan hệ khách hàng của ngân hàng, trực tiếp xử lý tài sản của công ty gỗ.

Tổng giá trị tài sản của Công ty An Tây khoảng 80 tỉ đồng nhưng 2 cán bộ ngân hàng này thỏa thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán, chỉ nộp về cho ngân hàng 8,7 tỉ đồng .

Ông Nguyễn Hồng Khanh là người mua 20 ha đất của công ty gỗ và ông Lê Hoài Linh bị cho là người có vai trò hỗ trợ, giúp sức để ông Khanh mua tài sản với giá rẻ.

Trong vụ này, Công an tỉnh Bình Dương xác định ông Nguyễn Hồng Khanh đồng phạm với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Ngày 17-5, Công an Bình Dương thực hiện lệnh bắt ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc. Ngày 10-8, Công an Bình Dương bắt ông Nguyễn Hồng Khanh.

T. Ly