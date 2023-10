Chiều 19-10, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Thị Thảo (33 tuổi), Lương Thị Huyền Trang (28 tuổi), Trần Thị Nghĩa (33 tuổi) và Nguyễn Thị Yến Nhi (24 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Bình) về hành vi "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".



Đây là các bị can liên quan vụ án "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25-9-2023" mà cơ quan điều tra đã khởi tố ngày 10-10.

Giám đốc Phùng Ngọc Hưng tại cơ quan công an

Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can 5 bị can, gồm Phùng Ngọc Hưng (59 tuổi), Lê Thị Thanh Thủy (37 tuổi), Lê Thị Hồng Mỹ (26 tuổi), Đào Tiến Sỹ (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (30 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Bình). Tất cả các bị can đều là nhân viên của Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao do Phùng Ngọc Hưng làm giám đốc.

Năm 2008, Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao, chuyên tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada.

Tháng 3-2023, hai anh Nguyễn Văn Pháp (SN 1994) và Nguyễn Tấn Lực (SN 1995, cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) liên hệ Hưng để làm hồ sơ xuất cảnh sang Canada. Dù biết hai người này không đủ điều kiện xuất cảnh nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên là Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức làm hồ sơ xin cấp thị thực.

Thủy nói Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, Trần Thị Yến Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada.

Ngoài ra, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho anh Pháp, Lực đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm "làm đẹp" hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.

Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận khoảng 800 triệu đồng và chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hóa việc nhận tiền này bằng hợp đồng ủy quyền xin cấp visa diện thăm thân.

Đến ngày 25-9, khi làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện hai anh Pháp, Lực có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan công an đã bắt giam Phùng Ngọc Hưng, Lê Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, các bị can còn lại cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, xử lý.