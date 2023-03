Ngày 21-3, VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Viết Tuấn, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.



Cùng tội danh trên, cơ quan tố tụng khởi tố Đỗ Hồng Quân, Tổ trưởng Giáo viên dạy lý thuyết, và Nguyễn Ngọc Khuyên, Tổ trưởng Giáo viên thực hành, thuộc trung tâm này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can nêu trên. Sau khi VKSND tỉnh phê chuẩn, công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của những người liên quan.

Được biết, trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được Sở Giao thông vận tải Hòa Bình cấp phép đào tạo lái xe các hạng B, C. Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo trung tâm đã cho phép tuyển người có đủ điều kiện để tập huấn và ký hợp đồng làm giáo viên đào tạo sát hạch lái xe. Tuy nhiên, nhiều giáo viên ký hợp đồng nhưng không trực tiếp giảng dạy, mà chỉ đứng tên trên hồ sơ, tài liệu.

Để hợp thức hóa hồ sơ, lãnh đạo trung tâm được cho là đã chỉ đạo cấp dưới giả mạo chữ ký, thông tin để ghi khống nội dung vào một số tài liệu liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.