Tối 20-5, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động xác nhận, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Trung Tính, kiểm sát viên, đang công tác tại VKSND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre về hành vi không ban hành cáo trạng 19 vụ án với 35 bị can.

Cụ thể, từ năm 2017 - 2019, bị can Tính không ra cáo trạng trình lãnh đạo ký để truy tố 19 vụ án hình sự với 35 bị can. Hành vi của ông Tính dẫn đến nhiều bị can đã bị khởi tố, cho tại ngoại phạm tội mới.

19 vụ án được xem là án tồn đọng và đã quá thời hạn truy tố so với thời gian ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Công an huyện Chợ Lách.

Khi phát hiện sự việc, Huyện ủy Chợ Lách đã kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tính. Ngoài ra, ông Phan Thành Nghiệp, Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách, cũng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.