Ngày 7-6, tin từ Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, ngụ xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Tài xế Nguyễn Văn Doanh là người lái xe tải lật đè xe con khiến 3 người tử vong tại huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình vào chiều ngày 4-6 vừa qua.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 4-6, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô tải BKS 29H-770.16 chở đất và ôtô con BKS 36A-615.xx.

Thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 29H-770.16 di chuyển theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội bất ngờ bị lật, đè trúng chiếc xe ôtô con mang BKS 36A-615.xx đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, 3 người trên ôtô con tử vong tại chỗ gồm: Lái xe Phạm Văn T., bà Nguyễn Thị H. (cùng ngụ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và chị Tào Thị H. (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Người ngồi trên xe ôtô con sống sót duy nhất sau tai nạn thảm khốc là anh Hà Văn Th. (SN 2002; ngụ huyện Bá Thước).

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc được xác định là xe tải mang BKS 29H-770.16 chở đất đi lấn làn rồi lật đổ đè bẹp xe ôtô con BKS 36A-615.xx.