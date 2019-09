Ngày 25-9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết VKSND tỉnh này đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam Trương Thị Cao Thảo (33 tuổi; thường trú phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thảo đã bị khởi tố, tạm giam

Trước đó, qua tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm của người dân, ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an xác định Thảo đã lừa ít nhất 12 người để chiếm đoạt số tiền hơn 160 tỉ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải. Trong số này có 3 người bị "người đẹp Bình Dương" lừa với số tiền lớn, lần lượt là 30 tỉ đồng, 40 tỉ đồng và 80 tỉ đồng.

Ngày 17-9, công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Thảo nhưng đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên công an tiếp tục ra truy nã bị can. Biết không thể lẩn trốn, ngày 19-9, Thảo ra trình diện công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân, những ai là bị hại hoặc biết thông tin có liên quan đến hành vi phạm pháp của Trương Thị Cao Thảo thì nhanh chóng trình báo cơ quan công an, hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương: địa chỉ: số 681, Cách Mạng Tháng 8,phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một; điện thoại: 02743.822.444, hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Thành Thông qua số điện thoại: 0902.675.584.