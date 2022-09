Ngày 24-9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Quốc Dũng (22 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Bắt giữ đối tượng chuyên móc cốp xe máy của các học viên

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dũng đang học lái ôtô tại Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ (ở phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Trong quá trình theo học, Dũng phát hiện nhiều người đến học đóng cốp xe máy không kỹ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Từ ngày 6-9 đến ngày 18-9, Dũng đã trà trộn vào 3 trường dạy lái ôtô trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, móc cốp 4 xe máy, lấy cắp 51 triệu đồng tiền mặt, 6 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc Ipad với tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng.

Đến ngày 19-9, sau khi gây ra vụ móc cốp xe máy tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên (ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) lấy cắp 8 triệu đồng thì Dũng bị Công an phường Tân An bắt giữ.