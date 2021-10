Tối 28-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến số lượng lớn chất ma túy vừa được triệt phá.



Trước đó, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 27-10, trên đường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cà Mau phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau và lực lượng chức năng đã phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác rà soát nhanh phát hiện đây là một trong những đối tượng nằm trong diện "quản lý". Ngay lập tức, thông tin trên được báo cáo nhanh đến lãnh đạo về sự xuất hiện của 2 đối tượng này.

Nhận được ý kiến chỉ đạo, lần lượt các tổ trinh sát đã tiến hành đeo bám và bao vây đối tượng. Đến thời điểm thuận lợi và phù hợp, trinh sát liền khống chế khiến cả 2 không kịp phản kháng.

Hai đối tượng bị tạm giữ khai tên Huỳnh Văn Thảo (SN 1975; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) và Huỳnh Hoàng Hải (SN 1973; ngụ quận 3, TP HCM). Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3 túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý, có trọng lượng khoảng nửa kg và một số tang vật khác liên quan.

Theo khai nhận ban đầu, số tang vật trên là ma túy đá được Thảo và Hải vận chuyển từ TP HCM về Cà Mau, trên đường vào đến địa bàn TP Cà Mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang cùng tang vật.

Tiến hành test nhanh, cả 2 đều dương tính với ma tuý. Thảo từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.