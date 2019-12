Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 20-12, thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an huyện đã bắt giữ được 5 đối tượng trong vụ phá rừng, chém kiểm lâm và hiện đang tiếp tục đấu tranh làm rõ



Anh Y Thông Chỉ Byă bị lâm tặc chém đứt gân tay

Cũng theo thượng tá Phu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Vườn Quốc gia Yók Đôn về việc nhóm lâm tặc phá rừng, chém kiểm lâm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khuya 19-12, lực lượng công an đã bắt giữ được 5 đối tượng. Trong đó, 2 đối tượng sinh sống ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) và 3 đối tượng sống ở huyện Ea Súp. "Cơ quan công an cũng thu giữ con dao tang vật chém kiểm lâm và 2 xe máy dùng để vận chuyển gỗ lậu" – thượng tá Phu cho biết thêm.

Cây gỗ căm xe bị nhóm lâm tặc cưa hạ

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tối 18-12, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng, anh Y Thông Chỉ Byă (SN 1995) và anh Y Rin Kuăn (SN 1983), cùng làm kiểm lâm Trạm Kiểm lâm số 11 (Hạt Kiểm lâm VQG Yók Đôn) phát hiện nhóm đối tượng đang phá rừng. Ngay lập tức, anh Y Thông Chỉ Byă lao vào khống chế 1 đối tượng trực tiếp dùng cưa máy cắt 1 cây gỗ căm xe.

Thấy đồng bọn bị khống chế, nhóm lâm tặc đã chạy tới bao vây, trong đó có 1 đối tượng phía sau lao đến, dùng dao phát chém từ trên xuống vào người anh Y Thông Chỉ Byă để giải cứu đồng bọn. Anh Y Thông Chỉ Byă kịp phản xạ đưa tay lên đỡ thì nhát dao chém đứt đôi chiếc đèn pin đang cầm rồi trúng vào bàn tay trái, đứt 2 gân ngón tay.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viện anh Y Thông Chỉ Byă

Trước tình hình này, anh Y Rin Kuăn đã bắn 1 phát súng chỉ thiên thì nhóm lâm tặc tháo chạy. Anh Y Thông Chỉ Byă được mọi người đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để phẫu thuật nối 2 gân duỗi ngón tay 2 và 3 bàn tay trái.

Liên quan đến vụ việc, chiều 19-12, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ và khai thác rừng trái pháp luật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.