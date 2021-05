Ngày 12-5, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Huy Vũ (44 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.



Lực lượng công an khống chế, đưa đối tượng Huỳnh Huy Vũ về trụ sở làm việc

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-12-2020, anh Vũ Thế Hoàng (28 tuổi, trú cùng xã) đến tiệm sửa xe của Vũ để lấy lại 30.000 đồng tiền thừa vá xe trước đó. Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Vũ đã cầm 1 thanh sắt đánh nhiều cái vào đầu anh Hoàng gây thương tích 3%.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Hòa Phú, Công an TP Buôn Ma Thuột đã 2 lần gửi giấy triệu tập Vũ lên làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Đến sáng 11-5, một tổ công tác của đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an xã Hòa phú đến nhà Vũ để gửi giấy triệu tập lần 3.

Đối tượng Huỳnh Huy Vũ tại cơ quan công an

Tại đây, Vũ tiếp tục không chấp hành và liên tục có lời lẽ chửi bới, lăng mạ, thách thức lực lượng công an. Vũ nhiều lần giật lấy tờ giấy triệu tập ném xuống đất, cầm 1 cái búa đòi đánh tổ công tác. Sau đó, Vũ lấy một tấm gỗ đâm một phát vào cổ thượng úy công an TP Buôn Ma Thuột gây thương tích. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, đưa Vũ về trụ sở làm việc.