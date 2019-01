Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

10/01/2019 10:44

Sáng 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Như Hoa (SN 1981, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) để điều tra, xử lý về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".



Trần Thị Như Hoa tại thời điểm bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kể từ đầu năm 2018, do có nhu cầu mua đất xây nhà ở nên anh Võ Nguyễn Đức Phước đã tìm gặp bạn thời đại học là Võ Văn Đức (SN 1988, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để nhờ tìm người bán đất.

Sau đó, Đức tìm gặp được Trần Thị Như Hoa để hỏi mua đất thì được Hoa chỉ dẫn đi xem lô đất số B1-42, thuộc Khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).



Lúc này, Hoa tự giới thiệu đây là lô đất của mình và muốn thỏa thuận bán cho vợ chồng anh Phước với giá 860 triệu đồng. Do quá tin tưởng nên sau khi được Đức tìm được lô đất, anh Phước đã đặt cọc cho Hoa với số tiền 20 triệu đồng và tiến hành các thủ tục mua bán theo quy định.



Thời gian sau, do anh Phước bận đi công tác nước ngoài nên có nhờ bố mẹ vợ là ông Huỳnh Bá Ngân và bà Nguyễn Thị Hòe gặp Hoa để xúc tiến việc mua bán đất.



Đến ngày 26-2-2018, tại nhà bạn của Hoa (đường An Hải Bắc 8, quận Sơn Trà), vợ chồng ông Ngân đã giao cho Hoa số tiền 66 triệu đồng và được Đức lập giấy nhận tiền cọc về việc mua bán lô đất B1-42 và hẹn ngày 5-3-2018 sẽ tiếp tục giao dịch.



Đến ngày 9-3-2018, Hoa tiếp tục nhận số tiền 247 triệu đồng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ). Cũng tại nhà ông Ngân, vào ngày 27-2-2018, Hoa đã giao cho ông Ngân phiếu nhận và trả lời kết quả đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký thể hiện đã nhận hồ sơ thủ tục GCN QSDĐ và hẹn 30 ngày sau sẽ trả kết quả.



Do tin tưởng và thấy Hoa đã làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho mình, vợ chồng ông Ngân đưa Hoa cùng Đức đến Ngân hàng Đông Á (chi nhánh Quảng Nam) và giao hết số tiền còn lại là 500 triệu đồng cho Hoa.



Sau khi nhận đủ tiền, Hoa nhiều lần hứa hẹn sẽ đưa GCN QSDĐ cho vợ chồng ông Ngân nhưng không thực hiện. Do bị phát hiện lừa đảo, Hoa cam kết trả tiền lại cho vợ chồng ông Ngân, nhưng đến hết năm 2018 vẫn không chịu trả. Cuối cùng, vợ chồng ông Ngân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo đối với Hoa.



Sau khi bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ, Hoa thừa nhận là bản thân không sở hữu lô đất B1-42. Còn phiếu tiếp nhận mà Hoa đã giao cho vợ chồng ông Ngân là do Hoa làm giả bằng cách đến tiệm Photocopy lấy mẫu có sẵn, đánh nội dung, sau đó in ra và giả chữ ký của ông Huỳnh Bá Ngân và Nguyễn Văn Quang. Riêng Võ Văn Đức được Hoa chi hoa hồng môi giới 8,6 triệu đồng, hiện đã nộp lại cho Công an.







V.Quyên