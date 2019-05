Bắt giữ đối tượng tàng trữ 51 gói cần sa

12/05/2019 13:08

Ngày 12-5, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Trần Ngọc Thuỷ (SN 1981; trú tại phường Phú Hoà, TP Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9-5, trước số nhà 141 đường Trần Hưng Đạo, Công an phường Phú Hoà bắt quả tang Thuỷ mang túi xách bên trong có 51 gói ni lông chứa thảo mộc khô với tổng trọng lượng gần 130 gam nghi vấn là ma tuý nên tiến hành bắt giữ.



Tại cơ quan công an, bước đầu Thuỷ khai nhận số gói thảo mộc trên là ma tuý loại cần sa, được mua từ một đối tượng chưa rõ lai lịch. Ngay sau đó, Công an phường đã chuyển giao đối tượng, tang vật cho Công an TP Huế để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.



Q.Nhật