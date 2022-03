Ngày 15-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm 4 tháng đối với ông Phan Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Cơ quan công an cũng đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng ông Vinh. Sau quá trình khám xét, cơ quan công an đã đưa ông Vình về trại tạm giam công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Ông Phan Ngọc Vinh (bên phải) bị bắt vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ - Ảnh: Báo Kon Tum

Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông được giao thực hiện hàng loạt dự án về nông nghiệp. Ông Vinh bị bắt vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong dự án trồng, cung ứng giống cây dược liệu (cây sâm) cho người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Kon Tum cũng vừa chỉ rõ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi heo địa phương trên địa bàn 4 xã, thị trấn với tổng kinh phí hơn 4,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi cấp thì trên 80% số heo đã bị chết.

Ngoài ra, ông Vinh còn bị tố cáo cáo quan hệ bất chính với nữ nhân viên cấp dưới đã có chồng khiến người này có thai, gia đình tan rã. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Plông đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Vinh vì vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt. Vi phạm của ông Vinh gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi ông Vinh sinh hoạt, công tác.