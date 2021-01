Chiều 1-1-2021, Trung tá Nguyễn Văn Chuyên - Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông - cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phương Ngọc Dũng (SN 1982) giám đốc và Phạm Xuân Quân (SN 1993) nhân viên Công ty TNHH MTV mua bán nợ Kim Ngân (gọi tắt là Công ty Kim Ngân - xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Cơ quan công an bắt giữ Phương Ngọc Dũng (trái) và Phạm Xuân Quân

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8-2-2020, Công ty Kim Ngân ký hợp đồng mua bán nợ với bà Đinh Thị Q. (ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) với nội dung bà Q. bán lại số nợ 300 triệu đồng cho Công ty Kim Ngân với số tiền 180 triệu đồng. Đây là số tiền bà Q. cho bà Đặng Thị H. (ngụ TP Gia Nghĩa) vay từ năm 2016.

Sau khi mua lại số nợ này, Công ty Kim Ngân không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đòi nợ. Ngày 14-5-2020, trong quá trình đi đòi nợ bà H., Dũng và Quân cùng nhóm nhân viên của Công ty Kim Ngân đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, Công ty Kim Ngân (trước đây là Công ty TNHH MTV đòi nợ Kim Ngân) đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử lý vì những sai phạm trong quá trình hoạt động. Trong đó, nhiều nhân viên của công ty này bị khởi tố, tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.