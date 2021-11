Ngày 10-11, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đã bàn giao Đinh Quốc Đạt (SN 1996; hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Thành, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; hiện ngụ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.



Đối tượng Đinh Quốc Đạt cùng hung khí gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là vụ mất trộm 1,2 tỉ đồng tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Trước đó, hôm 8-11, Công an TP Đồng Hới nhận được thông tin về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An với nghi vấn đối tượng sau khi gây án đã trốn vào TP Đồng Hới. Lực lượng công an đã triển khai truy vết và xác định được đối tượng nghi vấn đang nghỉ trọ tại một khách sạn ở xã Lộc Ninh.

Công an TP Đồng Hới đã bắt giữ Đinh Quốc Đạt - nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại TP Vinh. Bước đầu, Đạt khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn.

Theo đó, ngày 20-4, Đạt đã đột nhập Trường ĐH Ngoại ngữ Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), dùng xà beng đục cạy cửa phòng làm việc lấy trộm số tiền khoảng 1,2 tỉ đồng.

Trường Đại học Ngoại ngữ Huế - Ảnh Internet

Trước đó, trong tháng 4-2021, Đạt cũng đã đột nhập một công ty ở Khu Công nghiệp Trảng Bàng (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) phá két sắt lấy trộm 80 triệu đồng.

Mới đây, ngày 7-11, sau khi về TP Đồng Hới, Đạt đã đón xe khách ra TP Vinh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đạt mang dụng cụ đã chuẩn bị sẵn đến Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh rồi đột nhập Phòng Kế toán ở tầng 5, cạy cửa và phá két sắt nhưng không thực hiện được nên bỏ đi. Khi trốn về TP Đồng Hới thì Đạt bị bắt giữ.

Công an TP Đồng Hới đã thu giữ 2 dao, 1 xà beng, 1 đục, 1 búa, 1 lưỡi cưa sắt và một số dụng cụ liên quan... mà Đinh Quốc Đạt dùng để trộm cắp.