Sáng 17-12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Đối tượng Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an

Trước đó chiều 14-12, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được đơn trình báo của 3 thiếu niên gồm các em: Phạm Xuân H. (17 tuổi), Nguyễn Thanh M. (17 tuổi, cùng trú TP Buôn Ma Thuột) và Trần Tiến A. (15 tuổi, trú huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) bị một đối tượng tự xưng là công an đánh đập, cướp 2,5 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11-12, Thiện đến đường Y Wang (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) thì thấy em H. đang chạy xe máy vào quán cá viên chiên bên đường. Lúc này, Thiện tấp xe vào và hỏi em H. có phải vừa nẹt pô không rồi đấm em H. nhiều cái. Do tại quán có đông người, Thiện nói mình là công an đang trực chốt ở đoạn hồ Ea Kao, bắt em H. cởi áo, mở cốp xe máy để kiểm tra.



Sau đó, Thiện bắt em H. để xe máy lại và chở em H. đi tìm bạn của em để đánh tiếp. Khi đến đoạn khúc cua bờ đập Ea Kao thì bị té xe. Lúc này, 2 bạn của em H. là A. và M. chạy xe tới thì bị Thiện đấm nhiều cái vào mặt và đầu.

Đánh xong, Thiện hù dọa phải đền tiền sửa xe nếu không sẽ đưa về công an xã giải quyết. Nghe vậy, em A. xin và Thiện ra giá đền 2,5 triệu đồng. Em A. gọi về nhờ người thân chuyển vào tài khoảng Thiện đưa (tài khoản của cậu Thiện) 2,5 triệu đồng.

Thiếu tá Hoàng Văn Thiết, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc phức tạp bởi đối tượng mạo danh công an để gây án. Chỉ hơn 2 giờ sau, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Ea Kao bắt giữ được đối tượng Thiện. Thiện từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.