Chiều 5-1, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vận động đối tượng Phạm Minh Tiến (SN 1952, ngụ huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) ra đầu thú.



Đối tượng Phạm Minh Tiến tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, bằng thủ đoạn gian dối, ngày 27-12-2016, Tiến nhận của bà N.T.N. (ngụ huyện Đắk R’lấp) 300 triệu đồng để xin việc làm cho con gái bà. Tiến hứa hẹn trong quý I/2017, con bà N. sẽ có quyết định tuyển dụng vào làm việc trong lực lượng công an. Đến hẹn, không thấy thực hiện cam kết, bà N. đã nhiều lần liên hệ đòi lại tiền nhưng Tiến không trả.

Đến năm 2019, bà N. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tiến. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 10-12-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phạm Minh Tiến về tội danh trên. Trong quá trình truy tìm, Công an huyện Đắk R’lấp đã xác định và phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu vận động Tiến ra đầu thú.

Công an huyện Đắk R’lấp cũng vừa bắt giữ Lê Xuân Dũng (SN 1987; ngụ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14-3-2020, Dũng thuê ôtô của ông L.X.L. (ngụ huyện Đắk R’lấp) rồi mang đi cầm cố 80 triệu đồng. Hết thời hạn thuê xe, do không có tiền để chuộc lại, trả xe cho ông L. nên Dũng đã bỏ trốn.

Cơ quan công an bắt giữ Lê Xuân Dũng khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai

Ngày 24-8-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do Dũng bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 29-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Dũng về tội danh trên.

Sau một thời gian truy tìm, mới đây, tổ công tác Công an huyện Đắk R’lấp đã xác định và phối hợp với Công an huyện Trảng Bom bắt giữ Dũng khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn.