Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) ngày 19-3, cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Vương (SN 1998; ngụ xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Huỳnh Vương cùng tang vật

Theo hồ sơ vụ việc, thời gian gần đây, tại TP Tam Kỳ xảy ra nhiều vụ mất tài sản trên ôtô gây hoang mang cho người dân. Điển hình, tối 3-2, anh N.T.T đi làm về và đỗ xe ôtô ở trước nhà ở đường Phan Thành Tài, đến sáng hôm sau thì phát hiện bị mất trộm một túi xách bên trong có 50 triệu đồng, 500 USD và 0,5 chỉ vàng.

Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 13-2, anh N.M.H kiểm tra xe ôtô của gia đình đỗ trước nhà ở đường Vũ Thành Năm thì phát hiện cửa kính bên ghế phụ bị đập vỡ và mất 1 máy tính xách tay trị giá 22 triệu đồng.

Tối 24-2, anh N.V.H đỗ xe ôtô trên vỉa hè trước nhà ở đường Lam Sơn (cùng thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), đến sáng hôm sau anh H. phát hiện cửa kính bên ghế tài bị đập vỡ và mất 1 máy tính xách tay trị giá 11 triệu đồng.

Hình ảnh từ camera ghi lại cảnh 2 đối tượng đập vỡ kính ôtô, trộm tài sản ở TP Tam Kỳ Ảnh: Công an Quảng Nam

Nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Huỳnh Vương là nghi phạm gây ra các vụ trộm trên.

Bước đầu, Vương khai nhận đã thực hiện 4 vụ trên địa bàn TP Tam Kỳ, tài sản trộm được gồm 3 máy tính xách tay, một ipad, 50 triệu đồng, 500 USD và nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục mở rộng điều tra.