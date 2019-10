Sáng 30-10, ông Phan Nguyên Cừ, Trưởng Công an xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận đã bắt được đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại giam hôm 28-10 vừa qua.



Kẻ giết người Trần Văn Tuân bị công an xã phối hợp với người dân vây bắt.

"Hiện đối tượng đã được bàn giao cho đơn vị Trại giam Đại Bình để tiếp tục xử lý. Do đây là đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm nên lực lượng đã họp với người dân lên kế hoạch vây bắt nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho những người tham gia. Hiện Trại giam Đại Bình đã trao 50 triệu đồng tiền thưởng thành tích vây bắt tội phạm nguy hiểm cho người dân và công an xã Lộc Nam" - ông Cừ nói.

Đối tượng giết người nguy hiểm bị Trại giam Đại Bình ra lệnh truy nã đặc biệt.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin đối tượng Trần Văn Tuân (35 tuổi, quê Thanh Hóa) bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án 20 năm tù giam về tội "Giết người" vừa trốn khỏi Trại giam Đại Bình thuộc Cục C10 Bộ Công an.



Ngày 29-10, Trại giam Đại Bình phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng giết người nguy hiểm này.