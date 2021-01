Ngày 22-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã bắt khẩn cấp Trần Nam Huy (SN 1988), Trương Minh Điền (SN 1966; cùng ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và Nguyễn Văn Mọi (SN 1993; ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cả ba kẻ cướp bị bắt khi chuẩn bị đi "ăn hàng"

Theo thông tin ban đầu, trong những ngày gần đây, dọc tuyến Quốc lộ 1 qua nhiều tỉnh xuất hiện băng cướp rất táo bạo nhắm vào những người đi xe máy để cướp tài sản. Thủ đoạn của băng cướp này hết sức tinh vi như luôn thay đổi biển số xe, thay đổi quy luật cướp như thời gian gây án lúc ban ngày, lúc ban đêm.

Công an nhiều tỉnh đã vào cuộc để làm rõ. Chiều tối 21-1, khi các đối tượng này chuẩn bị phương tiện thực hiện vụ cướp thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Khám xét nơi ở các đối tượng này, công an thu giữ rất nhiều tang vật các vụ cướp.

Tại công an, cả 3 khai nhận đã thực hiện ít nhất 7 vụ cướp táo bạo ở Tiền Giang và 3 vụ cướp khác ở tỉnh Vĩnh Long.

Công an Tiền Giang kêu gọi ai là nạn nhân của các vụ cướp tương tự trên Quốc lộ 1, hãy đến trình báo công an địa phương hoặc điện thoại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0693.599.511; hoặc Đội trưởng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Cái Bè số 0328.054.080 (Lăng).