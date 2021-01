Sáng 17-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nhân (SN 1988; ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), nghi phạm thực hiện 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn gần đây với thủ đoạn hết sức liều lĩnh.

Vụ thứ nhất xảy ra tại khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy vào khoảng 2 giờ sáng 12-1. Khi đó, chị Đỗ Ngọc Giàu đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1, đi từ chợ Thiên Hộ, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè đến chợ Mỹ Tho để mua cá về bán. Đến khu phố Mỹ Thuận, chị gặp một đối tượng chặn đường, dùng dao đe dọa cướp 3,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động iPhone 8 Plus. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 13,2 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Trọng Nhân tại hiện trường vụ cướp

Một ngày sau đó, khoảng 16 giờ, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (ngụ xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy) điều khiển xe máy từ chợ huyện Tân Phước về nhà. Khi đến đoạn thuộc ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú, chị bị 1 đối tượng từ sau vượt lên, ép ngã xe, dùng dao khống chế cướp 800.000 đồng và 1 điện thoại di động hiệu Samsung. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cai Lậy phân công các lực lượng tổ chức điều tra, xác minh. Đến sáng 15-1, lực lược công an đã xác định Nguyễn Trọng Nhân là nghi phạm chính của 2 vụ cướp và tổ chức bắt giữ khi đối tượng này đang điều khiển xe máy trên địa bàn xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy.

Tại Công an thị xã Cai Lậy, Nhân thừa nhận đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản. Lực lượng công an đã thu giữ 1 dao bấm, 1 xe máy là phương tiện gây án.

Với thành tích khám phá nhanh những vụ án, bao gồm cả 2 vụ cướp nói trên, Công an thị xã Cai Lậy là một trong những đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong đợt ra quân thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021.