Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Anh Kiệt (SN 1982, quêTrà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 2-4, Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ quảng cáo Golux (trụ sở quận 1).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3-2015, ông Kiệt mua lại Công ty TNHH TM và dịch vụ Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm giám đốc.

Ông Võ Anh Kiệt tại công an

Sau đó, ông Kiệt làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Huỳnh Nguyễn Trường Duy (ngụ quận Gò Vấp) đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế ông Võ Anh Kiệt là người điều hành mọi hoạt động của công ty Golux.

Ngoài ra, Võ Anh Kiệt còn đứng tên Giám đốc Công ty TNHH TM và DL quảng cáo giải trí AK (trụ sở quận 4) và Công ty Du lịch quốc tế Anh Kiệt (trụ sở quận 4).

Theo Công an TP HCM, các Công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng cục du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định.

Đồng thời, Võ Anh Kiệt, Huỳnh Nguyễn Trường Duy và các nhân viên công ty không có bằng cấp, trình độ chuyên môn về du lịch, doanh nghiệp không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng giấy phép hoạt động du lịch lữ hành.

Tuy nhiên, ông Kiệt đã mạo danh giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, facebook, youtube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật.

Hoạt động này làm cho khách hàng nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh du lịch lữ hành hợp pháp, nên tin tưởng đặt tour.

Từ đó ông Kiệt yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của mình nhưng không thực hiện theo cam kết, sau đó chiếm đoạt số tiền rất lớn cho cá nhân. Hành vi của ông Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng để sử dụng cho cá nhân.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác ông Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỉ đồng, 13 cây vàng SJC, 1.000 USD.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng đặt tour du lịch, các bị hại bị Công ty Golux thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an (địa chỉ số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.