Ngày 30-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 1 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.



Trần Quốc Lô tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, đến 10 giờ ngày 28-4-2022, tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, Công an xã Nghi Ân, TP Vinh bắt giữ khẩn cấp Trần Quốc Lô (SN 1974), trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 4 kg ma tuý đá, 1 bánh heroin, 2 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn và nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, Trần Quốc Lô đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Trần Quốc Lô là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.