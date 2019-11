Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 1983; ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.



Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 27-11, ông Nguyễn Văn Phơi (SN 1968, thanh tra giao thông) điều khiển ô tô chở ông Nguyễn Văn Tám (SN 1967, Đội trưởng Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3 (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải tỏa hành lang lộ giới tuyến quốc lộ 30.

Đối tượng Nguyễn Phi Hùng tại cơ quan điều tra

Khi đến đoạn đường thuộc ấp An Phước, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự thì bất ngờ bị Hùng dùng gạch, đá ném trúng vào xe, làm bể kính chiếu hậu, trầy cánh cửa xe ô tô. Hùng còn lấy cây dao mang theo rượt chém ông Tám và ông Phơi. Hậu quả, ông Phơi bị Hùng chém đứt lìa ngón trỏ (tay phải), đứt gân tay trái ngón út và áp út, phải nhập viện điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hồng Ngự phối hợp với các ngành chức năng tiến hành xác minh làm rõ, đồng thời huy động lực lượng bắt Hùng trong trường hợp khẩn cấp. Lúc này, Hùng không chấp hành mà cầm dao, có cử chỉ, lời nói khiêu khích chống trả quyết liệt bằng cách dùng dao đâm lực lượng công an; sau đó lẩn trốn khỏi hiện trường, đến trưa hôm sau thì bị Công an thị xã Hồng Ngự bắt giữ.

Trước đó, ngày 10-7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự từng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hùng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ.