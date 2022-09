Ngày 12-9, Công an quận 12 (TP HCM) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM và Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Bùi Đức Thắng (SN 1997, quê Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp

Trước đó, sáng 11-9, Bùi Đức Thắng cầm hung khí xông vào cửa hàng tiện lợi trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Thắng đã dí hung khí, đe dọa nhân viên để cướp tiền.

Cướp xong, người này chạy xe xuống TP Biên Hòa lẩn trốn.

Rạng sáng 12-9, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ập vào một địa điểm ở TP Biên Hòa bắt giữ người này. Làm việc với công an, Thắng khai nhận hành vi phạm tội.