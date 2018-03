Bắt khẩn cấp kẻ đâm chết người tại quán giải khát

07/03/2018 19:08

Chiều 7-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Giác Thông (SN 1990; ngụ phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về hành vi giết người. Do án nghiêm trọng, cơ quan CSĐT huyện Bến Lức chuyển giao Thông về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Long An thụ lý.



Người dân đến xem công an khám nghiệm hiện trường án mạng tại quán giải khát

Như Người Lao Động Online đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 6-3, có 3 thanh niên điều khiển xe máy từ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức đến quán giải khát ven Quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức để đòi nợ một tiếp viên ở đây. Bà Trần Kim Là (SN 1960; chủ quán) cho biết nhân viên không có mặt.

Nhóm này cho rằng bà Là nói dối nên xảy ra cự cãi. Anh Hứa Hoàng Oanh (SN 1980; con bà Là) nghe thấy nên kêu 3 người này về. Bực tức do bị đuổi, Thông rút dao đâm nhiều nhát trúng ngực và bụng làm anh Oanh gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, anh Huỳnh Văn Điểm (SN 1987; ngụ Tiền Giang) đang ngồi uống cà phê lao ra can ngăn. Do yếu thế anh cũng bị đâm nhiều nhát, té ngã bất tỉnh.

Gây án xong chúng lên xe định chạy đi, cùng lúc người dân vây xông đến bắt giữ. Một số người đã đánh Thông bị chấn thương phần mềm, sau đó bàn giao cảnh sát hình sự huyện Bến Lức.

Trên đường đi cấp cứu anh Oanh đã tử vong, riêng anh Điểm được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu; hiện vẫn chưa hồi phục.

Theo nhiều người dân địa phương, tên Thông là đối tượng đòi nợ thuê sống tại huyện Bến Lức.





Tin-ảnh: H.Minh