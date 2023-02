Ngày 22-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thuận Thiên để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Hoàng Thuận Thiên là công chức địa chính UBND xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình từ năm 2016 đến tháng 1-2022 với nhiệm vụ thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu báo cáo về đất đai.



Bị can Hoàng Thuận Thiên nghe đọc lệnh khám xét. Ảnh: CTV



Do động cơ cá nhân, ông Thiên đã tự hợp thức hóa, cố ý không thực hiện đầy đủ các quy định theo Luật Đất đai, dẫn đến việc UBND huyện Bắc Bình cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thửa đất số 38, 39, tờ bản đồ số 10 có địa chỉ tại thôn 1, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình bị chồng lấn lên diện tích đối với sổ đỏ thửa đất số 01, tờ bản đồ số 149 có địa chỉ tại thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thuận Thiên, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.