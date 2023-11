Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khánh Việt) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Sáu. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1983, Kế toán Công ty TNHH MTV Khánh Việt).



Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 10-2023, khi biết thông tin Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) đang chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản, Nguyễn Văn Sáu đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hoa làm giả Giấy phép khai thác khoáng sản bằng thủ đoạn in, cắt ghép và chứng thực để tạo năng lực giả đưa vào hồ sơ tham gia đấu giá tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi làm giả tài liệu của mình.