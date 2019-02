Bắt nghi phạm cứa cổ tài xế taxi trước sân vận động Mỹ Đình

03/02/2019 21:34

Tối 3-2, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), là lái xe taxi hãng Linh Anh.



Nghi phạm Nguyễn Cảnh An khi mới bị bắt giữ - Ảnh: VOV

Hình ảnh nghi phạm (bên trái) mà cơ quan công an công bố trước đó để truy tìm

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hòa Bình.

Theo nguồn tin, hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 19 giờ ngày 29-1, anh Nguyễn Văn D. là lái taxi nhãn hiệu Hyundai i10, BKS: 30A - 909.xx thuộc hãng taxi Linh Anh chở 1 nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.



Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động Mỹ Đình, anh D. đã bị đối tượng trên xe dùng dao cắt 1 nhát vào vùng cổ.

Sau đó, tài xế này đã mở cửa xe ô tô bỏ chạy về hướng cổng số 2 khoảng 10 m thì bị ngã và tử vong do mất máu cấp.

Huy Thanh