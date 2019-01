Bắt nghi phạm liên quan đến thi thể 1 phụ nữ nằm chết ở bìa rừng Phú Quốc

12/01/2019 16:10

Ngày 12-1, thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc, cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đồng (SN1993; quê TP HCM) để điều tra về hành vi giết người giết, cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Minh Đồng cùng tang vật (Ảnh do Cảnh sát biển 4 cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 4-1, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm chết tại bìa rừng thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc nên báo cho Công an huyện Phú Quốc. Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Công an huyện Phú Quốc xác định nạn nhân là bà Lâm Thị Thu (SN 1976; ngụ TP HCM), mới ra Phú Quốc được hơn nửa tháng.

Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: ANH THY

Đến 17 giờ ngày 11-1, Công an huyện Phú Quốc phối hợp với lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ Đồng khi đối tượng này đang đánh bắt cá trên biển. Làm việc với cơ quan công an, Đồng khai nhận sau khi giết nạn nhân xong do mâu thuẫn trước đó, Đồng đã cướp tài sản và theo tàu đi biển đánh bắt cá.

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thưởng nóng cho lực lượng phá án. Ảnh: ANH THY

Cùng ngày, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Phú Quốc và Phòng Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang.

ANH THY