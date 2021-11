Ngày 18-11, lãnh đạo đội chỉ huy nghiệp vụ Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết Công an huyện này đang tạm giữ Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng 13 nghi phạm khác để điều tra đường dây đánh bạc qua mạng, giao dịch tới 14.000 tỉ đồng.



Một nghi phạm bị bắt trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cán bộ này, trong quá trình điều tra, Công an huyện Gia Lâm xác định Phạm Công Anh cầm đầu đường dây đánh bạc lớn này. Bên cạnh Phạm Công Anh còn có 2 "trợ thủ" đắc lực là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985 cùng trú tại TP Lạng Sơn) và nhiều nghi phạm khác.

"Đáng chú ý, Phạm Công Anh mới chỉ học hết lớp 5 nhưng đã tự học hỏi, tiếp thu về công nghệ thông tin để điều hành đường dây đánh bạc cực khủng này. Năm 2004, Công Anh từng bị tòa Lạng Sơn tuyên án 4 năm về tội Cố ý gây thương tích"- lãnh đạo đội nghiệp vụ nói.

4 chiếc xe ôtô tang vật trong vụ án - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Theo cơ quan điều tra, để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm siêu xe nhưng Công Anh lại chỉ chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Hai chiếc xe hạng sang Mercedes là tang vật công an thu giữ thuộc sở hữu của Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.

Công an huyện Gia Lâm cho biết đường dây đánh bạc này được phát hiện từ tháng 1-2021, cơ quan công an thường xuyên cử các trinh sát phối hợp cơ quan chức năng thu thập chứng cứ, tài liệu để củng cố hồ sơ vụ án. Đến ngày 4-11 vừa qua, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng 5) huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở các tỉnh, TP như: Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Ninh…

Trong đó, có chiếc xe Mercedes Maybach có giá trị hàng chục tỉ đồng - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Kết quả khám xét đã thu giữ 4 xe ôtô (2 xe hạng sang Mercedes, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), hàng chục máy tính, điện thoại, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

"Để triệt phá chuyên án này, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng thường dùng số điện thoại, tài khoản ngân hàng không phải do chính chủ của chúng. Đây là thủ đoạn rất tinh vi, các trinh sát phải mất rất nhiều thời gian để xác định các đối tượng cầm đầu"- một vị lãnh đạo Công an nói.

Cùng với đó, các nghi phạm sử dụng nhiều thiết bị gọn nhẹ, thường xuyên di chuyển, không ở cố định quá lâu. Sau khi Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt vụ đánh bạc hơn 1,1 tỉ Euro, đường dây đánh bạc này đã rút toàn bộ từ Cầu Giấy (Hà Nội) lên Lạng Sơn. "Chính điều này cũng gây bất ngờ đến ban chuyên án. Đặc biệt trong vụ án này, chúng tôi không thu được tiền mặt vì chúng đã rút kinh nghiệm vụ án tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu trước đó. Đến nay, chúng tôi mới chỉ phong tỏa một số tài khoản còn khoảng vài tỉ đồng"- lãnh đạo này nói.