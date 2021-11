Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20-11. Vào thời gian này, nhiều người đang uống nước tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An thì nghe thấy tiếng súng nổ lớn.

Quán Cà phê xảy ra vụ nổ súng bắn người - Ảnh: Facebook

Sau tiếng súng, mọi người thấy một người đàn ông bị thương, gục xuống nền nhà trong quán cà phê.

Gây án nổ súng bắn người xong, nghi phạm là một người đàn ông chạy ra bên ngoài, lên xe taxi và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tới khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm nổ súng.



Được biết, sau khoảng 1 giờ xảy ra vụ nổ súng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ nổ súng bắn người, thu giữ một khẩu súng.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công tiếp tục điều tra, làm rõ.