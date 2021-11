Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra mở rộng làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong vụ án Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/CSKT-P9 ngày 16-4-2021.



Trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Ảnh: Dược Cửu Long

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các đối tượng tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại 3.848.000 USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT-P9, khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Lương Văn Hóa, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, và Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng với đó, quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thanh Tòng, nguyên phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh trên theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.