Ngày 3-11, Bộ Công an cho biết sau khi khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (viết tắt CNS), ngày 3-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và ra Lệnh khám xét đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn đối với 2 bị can.



Các bị can đều có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm: Chu Tiến Dũng (SN 1962 tại Hà Nội), cư trú tại phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM, nguyên tổng giám đốc CNS; Đỗ Văn Ngà (SN 1967 tại Bình Định), cư trú tại phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CNS.

Ông Chu Tiến Dũng trước khi bị bắt

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 2-2021, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại CNS.

CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Một số cán bộ, nhân viên của CNS đã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng tố cáo các hành vi chỉ đạo của lãnh đạo CNS gây thất thoát tài sản của nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Thanh tra TP HCM đã thanh tra về hoạt động thoái vốn của CNS, tại Công ty CP điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty CP TIE, và việc chuyển nhượng đất của Nhà nước thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành. Qua thanh tra, Thanh tra TP HCM đã cung cấp tài liệu các vụ việc xảy ra tại CNS cho Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an để điều tra, làm rõ hành vi sai phạm.

Năm 2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu CNS cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc điều tra xác minh các dấu hiệu sai phạm, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp này. Được biết, Bộ Công an tập trung điều tra hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty cổ phần TIE, việc chuyển nhượng đất có dấu hiệu trái pháp luật thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Mai.