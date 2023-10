Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định năm 2020, Phạm Ngọc Đạt (SN 2002, tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) làm thủ tục xuất khẩu qua làm việc tại Campuchia. Thời gian làm việc tại đây, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng tại nước sở tại có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao để phục vụ các hoạt động phi pháp.



Phạm Ngọc Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã "tuyển" thêm 7 đối tượng khác đều trú tại quê nhà ở huyện Anh Sơn làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu. Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỉ đồng/tài khoản.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Ngọc Đạt cầm đầu.

Ngoài Đạt, cơ quan công an đã bắt 7 đối tượng liên quan gồm: Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (đều SN 2004), tất cả đều trú ở huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng.