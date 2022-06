Ngày 18-6, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Thái Quốc Vinh (37 tuổi, quê TP HCM), Nguyễn Thạc Tuấn Anh (40 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Kim Thoa (21 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị công an tóm gọn

Theo cơ quan công an, sau thời gian dài theo dõi, đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an TP Dĩ An phối hợp với Công an phường An Bình bắt giữ Vinh khi người này đang tàng trữ khoảng 15 gam ma túy.

Khám xét nơi ở của Tuấn Anh và Thoa thuộc một chung cư thuộc khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình), cơ quan công an phát hiện 36 viên thuốc lắc, 7 bịch nylon chứa ma túy có trọng lượng gần 90 gam và một khẩu súng ngắn cùng 18 viên đạn.

Nhóm người này khai, Tuấn Anh là người bán ma túy cho Vinh để người này tiếp tục bán cho các con nghiện. Riêng Thoa đang bị Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.