Ngày 2-11, Đội Cảnh sát hình sự Công an Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ 7 đối tượng là các thành viên trong băng nhóm đập kính ô tô, ném đá nhà dân, tụ tập đua xe... để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Huỷ hoại tài sản".

Trước đó công an nhận tin báo có nhiều đối tượng chạy xe máy vào đêm khuya ném gạch đá vào cửa kính nhà dân, trên nhiều tuyến đường: Lê Hồng Phong, Chiêu Liêu, Nguyễn Thị Minh Khai.. thuộc phường Tân Đông Hiệp gây thiệt hại tài sản khiến dư luận hoang mang. Nguồn tin cho biết băng này cũng gây ra hàng loạt vụ bẻ phá gương chiếu hậu ô tô, đập phá kính ô tô.. trong 1 tuần gần đây.



Xe máy các đối tượng sử dụng

Tang vật

Qua điều tra, công an xác định Đoàn Nguyễn Trọng Phúc (biệt danh là Phúc Đoàn, 16 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) là đối tượng cầm đầu. Nhóm này khoảng 10 đối tượng (từ 15 đến 17 tuổi) thường tụ tập cùng nhau uống sữa vào khoảng 22 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau ở khu vực ngã 3 Ngân Hàng (thị xã Dĩ An). Sau đó nhóm có thú vui là đua xe, nẹt pô, đánh võng rồi lên kế hoạch dùng gạch đá, vỏ chai bia... ném vào nhà dân gây bể cửa kính, bể kính chắn gió ô tô, gây thiệt hại tài sản. Ít nhất 6 vụ việc đã xảy ra.

Rạng sáng 1-11, các đội nghiệp vụ Công an Thị xã Dĩ An mật phục cùng Công an phường Tân Đông Hiệp đã vây bắt được Phúc, Lê Tuấn Cường (17 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) và Thái Thị Mỹ Trâm (17 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng nằm trong nhóm của Phúc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng nhanh chóng truy bắt các đối tượng còn lại.