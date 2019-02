Bắt nóng ông trùm chuyên hốt bạc trên xác gà chết

27/02/2019 15:42

Ngày 27-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa bắt nóng kẻ cầm đầu tổ chức đá gà ăn tiền cùng hơn chục đối tượng tham gia sát phạt nhau tại địa phương.



Hơn chục đối tượng tham gia đá gà đã bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Hiền Đệ

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc hơn chục người đàn ông đang say sưa đá gà ăn tiền ở phía sau sân vườn của một quán cà phê thuộc khu phố 5, phường An Hòa, TP Rạch Giá thì lực lượng chức năng thuộc Công an TP Rạch Giá ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 17 đối tượng có liên quan, 15 con gà, gần 100 triệu đồng và nhiều dụng cụ, phương tiện có liên quan đến việc đánh bạc do ông trùm tên Trịnh Quốc Việt (33 tuổi; ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) cầm đầu.

Lực lượng chức năng đã xác định Việt là kẻ đứng ra tổ chức và hốt bạc trên xác gà chết bằng hình thức thu tiền xâu - Ảnh: Hiền Đệ

Qua đấu tranh khai thác, ông trùm Việt khai nhận đã đứng ra tổ chức ổ đá gà này được gần một năm nay với mục đích để lấy tiền trên xác gà chết bằng hình thức thu tiền xâu. Để hốt bạc trên xác gà chết, ông trùm này thuê người canh đường cảnh giới từ xa nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Hằng ngày, Việt tổ chức cho hàng chục con bạc đến tham gia đá gà mỗi độ từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng để lấy tiền xâu từ vài chục ngàn đến 500.000 đồng.

T.Nốt