Ngày 25-6, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội), đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Thị Lan (41 tuổi, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm nhân viên massage tại quận Nam Từ Liêm, Lan quen một nam giới tên Quang (không rõ lai lịch) và 2 nhân viên massage khác là B.Th.Q. và Ng.Th.Th. Đến ngày 16-6, Quang liên hệ với Lan đặt vấn đề cần tìm 3 gái bán dâm nhưng người phụ nữ này không gọi được bạn nên 2 bên hẹn để hôm khác.

Ngày 21-6, Quang nhắn tin qua Zalo với Lan, đề nghị mua dâm với giá 2 triệu đồng và rủ thêm 2 gái bán dâm nữ. Sau đó, Lan rủ Q. và Th. đi khách sạn để bán dâm cho Quang và 2 bạn khác của Quang.

Gần trưa hôm sau, Lan đã môi giới cho Q. và Th. bán dâm cho 2 người bạn của Quang tại một khách sạn ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, với giá 2 triệu đồng/lượt. Khi 2 bên đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì bị Công an phường Trung Hòa (Hà Nội) bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an B.Th.Q., Ng.Th.T. cùng 2 người đàn ông khai nhận hành vi mua bán dâm do Lê Thị Lan giới thiệu. Khi Lan đang vẫn đang ngồi uống cà phê Bonsai thì Công an phường Trung Hòa mời về trụ sở làm việc, Lan đã thừa nhận hành vi môi giới bán dâm.