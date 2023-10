Sáng 10-10, tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Hoa (SN 1995, ngụ thôn 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua mạng xã hội facebook.



Hồ Thị Hoa tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 6-2023 đến lúc bị bại lộ, Hoa đã lập 4 tài khoản facebook với các thông tin cá nhân giả mạo rồi tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng để tìm kiếm "con mồi".



Nắm được tâm lý của nhiều người là thích mua hàng giá rẻ và người bán thích bán với giá cao nên quá trình trao đổi mua bán, Hoa đưa ra giá bán rẻ hơn so với thị trường và giá mua cao hơn so với thị trường.



Ngoài ra, để tạo thêm niềm tin cho các con mồi, Hoa thuê người sử dụng tài khoản facebook tên "Phúc Vũ" làm giả các hình ảnh giao dịch chuyển tiền phản ánh việc đã thanh toán tiền cho người bán để người bán tin tưởng chuyển hàng đến địa chỉ Hoa yêu cầu.

Khi các bị hại "cắn câu", Hoa yêu cầu người bán chuyển hàng đến địa chỉ của người mua. Khi người mua nhận được hàng và thanh toán tiền cho Hoa, Hoa không thanh toán cho người bán, đồng thời chặn hoặc cắt đứt liên lạc với tài khoản facebook của những người bán.



Bằng chiêu thức trên, từ ngày 17-6 đến ngày 7-8-2023, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 người, với tổng số tiền 19.342.000 đồng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Hoa đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.