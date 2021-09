Ngày 12-9, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự 8 người ngụ tỉnh Hà Nam và Nam Định để điều tra về hành vi "Đánh bạc".



Ổ nhóm đánh bạc cùng tang vật - Ảnh Công an Hà Nam

Trước đó, ngày 11-9, bằng các biên pháp nghiệp vụ, Đội điều tra tổng hợp phối hợp Công an huyện Bình Lục đã phối hợp với Công an xã La Sơn (Bình Lục) bắt quả tang 8 người đang đánh bạc bằng hình thức chơi liêng tại nhà ở của Nguyễn Văn Quý (SN 1986; thôn Thượng Thụ, xã La Sơn, huyện Bình Lục).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, hơn 90 triệu đồng, 2 xe ôtô, 7 điện thoại và nhiều tang vật có liên quan.

Qua đấu tranh, bước đầu công an xác định ổ nhóm đánh bạc có 6 người thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam; 2 người thuộc tỉnh Nam Định.

Theo Công an huyện Bình Lục, thủ đoạn của nhóm này hoạt động hết sức tinh vi, để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Quý đã lắp đặt camera cảnh giới và cửa nhiều lớp, khiến Công an huyện Bình Lục và Công an xã La Sơn đã mật phục nhiều lần mới triệt phá được.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Bình Lục tiếp tục điều tra, làm rõ.