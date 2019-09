Ngày 21-9, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này vừa tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh Nam Định có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Trong đó đã biểu dương, khen thưởng 5 cán bộ, chiến sĩ của Công an TP Nam Định đã tham gia phá Chuyên án 319C, bắt giữ băng nhóm chăn dắt "gái dịch vụ" trên địa bàn.



Hai trong 3 đối tượng chuyên chăn dắt "gái dịch vụ" cung cấp cho quán bar, karaoke bị Công an TP Nam Định bắt giữ - Ảnh Công an Nam Định cung cấp

Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình, Công an TP Nam Định phát hiện trên địa bàn có một ổ nhóm gồm Lê Đình Hiếu (SN 1999), Phạm Ngọc Long (SN 2000, cùng ngụ TP Nam Định) và Nguyễn Minh H. (SN 2002, ngụ xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có dấu hiệu bảo kê, chứa chấp, chăn dắt "gái dịch vụ" cung cấp cho các quán bar, karaoke.

Nhóm này thường thuê phòng trọ tại một địa chỉ đường Lê Hồng Sơn (phường Cửa Bắc, TP Nam Định) để chứa chấp hàng chục "gái dịch vụ". Khi các quán bar, karaoke có yêu cầu, ổ nhóm này này sẽ chở gái đến phục vụ khách, sau đó hưởng phần trăm hoa hồng từ số tiền khách chi trả cho gái.

Để ép gái đi với khách, các đối tượng này sử dụng nhiều biện pháp trấn áp, thậm chí cưỡng đoạt tài sản, làm nhục một "gái dịch vụ" là Đ.T.V (SN 2002, ngụ tỉnh Hà Giang).

Vào cuộc điều tra, Công an TP Nam Định đã làm rõ được hoạt động của ổ nhóm này và đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bắt và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 3 đối tượng trên về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và tội "Làm nhục người khác".

Hiện vụ việc đang được Công an TP Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.