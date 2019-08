Nhóm đối tượng cùng số ma túy tang vật bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Cổng Thông tin Công an Hà Tĩnh

Ngày 22-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân vừa phát hiện, bắt quả tang 20 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.



Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke ở khối 1 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Qua kiểm tra, đã phát hiện, bắt quả tang tại phòng P3, Vip3 có 20 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 14 nam và 6 nữ.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 7 mảnh vỡ của viên nén màu trắng (được cho là ma túy tổng hợp), 3 gói nilon bên trong chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể, 2 đĩa sứ, 2 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và nhiều tang vật liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng trên đều ở Nghệ An sang thuê phòng để hát và sử dụng ma túy thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.