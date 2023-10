Tối 17-10, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, qua đó bắt giữ 12 đối tượng.

Hiện trường các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ, trong đó có 3 người phụ nữ

Tang vật lực lượng công an thu giữ

Các đối tượng tham gia đánh bạc được dẫn giải về trụ sở công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại một vườn xoài thuộc xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, rất đông người tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an xã Mỹ An nhanh chóng triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn, 12 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó (trong đó có 3 đối tượng nữ).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 con gà đá, 10 bộ cựa sắt, 17 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 23 xe máy và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Khám xét trên người các đối tượng, công an tiếp tục thu giữ 14 điện thoại di động và hơn 46 triệu đồng.